Тюменская команда КВН «Наполеон Динамит» готовится к 1/8 финала

СЕГОДНЯ 16:10 2019-02-24T16:10:57+03:00

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Тюменская команда «Наполеон Динамит» готовится к 1/8 финала, выйдя в сезон Высшей лиги КВН. Как сообщает портал «Вслух.ру», квнщики «путёвку» заслужили на Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2019».

Тюменцы будут выступать в четвёртой игре, которая намечена на 14 марта 2019 год. Среди соперников – такие команды, как «Татнефть» из Альметьевска, «Умные люди» из Рязани, «Громокошки» из Липецка и «НАТЕ» со станицы Брюховецкой.

По словам участника команды Вячеслава Шмидта, главное – получить удовольствие от процесса. В 1/8 финала соберутся сильные игроки, поэтому недооценивать соперников не стоит.

- Третий сезон в жизни команд КВН зачастую становится последним в их истории, поэтому мы и настроены получить максимально много крутых эмоций от игры и по возможности стать примером для молодых команд, - рассказывает Вячеслав.

Отметим, что ребята готовятся к состязаниям в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU