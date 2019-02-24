2019-02-24T16:10:57+03:00
Звезды

Тюменская команда КВН «Наполеон Динамит» готовится к 1/8 финала

Ребята репетируют номера в Москве
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: https://vk.com/napoleon_dinamitФото: https://vk.com/napoleon_dinamit
Изменить размер текста:

Тюменская команда «Наполеон Динамит» готовится к 1/8 финала, выйдя в сезон Высшей лиги КВН. Как сообщает портал «Вслух.ру», квнщики «путёвку» заслужили на Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2019».

Тюменцы будут выступать в четвёртой игре, которая намечена на 14 марта 2019 год. Среди соперников – такие команды, как «Татнефть» из Альметьевска, «Умные люди» из Рязани, «Громокошки» из Липецка и «НАТЕ» со станицы Брюховецкой.

По словам участника команды Вячеслава Шмидта, главное – получить удовольствие от процесса. В 1/8 финала соберутся сильные игроки, поэтому недооценивать соперников не стоит.

- Третий сезон в жизни команд КВН зачастую становится последним в их истории, поэтому мы и настроены получить максимально много крутых эмоций от игры и по возможности стать примером для молодых команд, - рассказывает Вячеслав.

Отметим, что ребята готовятся к состязаниям в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Краеведческий музей сладковской школы - один из лучших в России
В Уватском районе индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на финансовую помощь
Тюменские преподаватели приняли участие в большом празднике химии
В Ишимском районе появился первый школьный автогородок
В Тюменском районе готовятся к Масленице
Тюменская область планирует увеличить поставки экспортной продукции на 15%
Винзилинские школьники грызут гранит науки за «патриотической партой»
Упоровские аграрии приняли участие в выставке «ФрутЛогистика-2019»
Погода в Тюмени 24 февраля: в Коровий праздник будет тепло
В тюменской «Больнице Водников» стали пользоваться новой чудо-системой
Сладковские рыбоводы продолжат заниматься воспроизводством водных биоресурсов
Тюменцы смогут посмотреть танцевальный турнир на «Кубок ТСК «Прибой-2019» онлайн
День защитника Отечества в Тюмени празднуют сегодня не только мужчины
Весной тюменцы не хотят лететь в Грецию и выбирают Таиланд, Вьетнам и ОАЭ
В Тобольске благоустроят Аптекарский сад
Тюменские «Бабушки особого значения» открывают Академию собственной безопасности
Технику, которая будет использована в «армейских» конкурсах в Тюмени, модернизируют
Наталия Ситова: Послание президента направлено на улучшение демографической ситуации в стране
Зарубежные страны заинтересованы в покупке ранозаживляющего средства от тюменских разработчиков
Губернатор Александр Моор поздравил тюменцев с Днём защитника Отечества
В 2020 году в Тюменской области появится первое в УФО производство рыбных комбикормов