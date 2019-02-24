2019-02-24T14:26:15+03:00
Звезды

Краеведческий музей сладковской школы - один из лучших в России

В нём представлены все направления развития района
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: http://maslikm.ruФото: http://maslikm.ru
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Краеведческий музей Маслянской школы, которая находится в Сладковском районе, вошёл в пятёрку лучших музеев страны. Как сообщает «Тюменская область сегодня», учреждение выбрали более чем из двух тысяч участников из 60 регионов России.

По словам руководителя Маслянского краеведческого музея Ольги Прощенко, музей был создан в 1967 году учителем истории Владимиром Малышевым, который был большим подвижником музейного дела.

- В нём представлены все направления развития района: краеведение, история района, традиции и культура, есть обширный материал по военной истории, - отметила Ольга Прощенко, которая сама является руководителем исторического кружка «Музейное дело» и организатором туристско-краеведческой работы в школах.

Воспитанники Ольги не раз становились победителями районных и участниками областных конференция молодых исследователей «Шаг в будущее», а также занимали призовые места на олимпиадах по истории и обществознанию.

– Один из необычных экспонатов – стул начальника железнодорожной станции. Существует легенда, что на нем сидели и император Николай II, и адмирал белой армии Александр Колчак, - рассказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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