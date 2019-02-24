2019-02-24T13:13:50+03:00
Общество

В Уватском районе индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на финансовую помощь

Правда, её предоставляют не всем
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Уватском районе индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на финансовую помощьВ Уватском районе индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на финансовую помощьФото: Татьяна Коркина
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Для жителей Уватского района, которые планируют организовать собственное дело при государственной регистрации в 2019 году, размер финансовой помощи увеличился до 192 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на Центр занятости населения района.

На подготовку документов в виде компенсации затрат на оплату госпошлины, нотариальных действий и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной документации и изготовление печатей и т.д. в прежнем размере – 1,7 тысяч рублей.

Чтобы получить финансовые средства, нужно подготовить бизнес-план с подробными расчётами и описанием производственного процесса. Также необходимо обосновать экономическую целесообразность проекта и получить одобрение рабочей группы по содействию занятости населения, созданной при администрации Уватского муниципального района. Оценивать будут востребованность вида деятельности, наличие у безработного опыта работы в выбранном виде деятельности, наличие квалификации и другие ценности для ведения бизнеса.

Отметим, что в прошлом году финансовой поддержкой на открытие бизнеса воспользовались 6 жителей Уватского района. В 2019-м планируется предоставить помощь пяти гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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