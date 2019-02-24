Тюменские преподаватели приняли участие в большом празднике химии

СЕГОДНЯ 12:11 2019-02-24T12:11:46+03:00

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Учителя из Тюменского района приняли участие в большом празднике химии, посвящённом изобретениям Дмитрия Менделеева. В числе участников – преподаватели химии Богандинской школы №1 Светлана Южанина и Салаирской школы Разида Валитова и ещё пять учителей из региона. Всероссийский съезд учителей и преподавателей химии прошёл в Шуваловском корпусе Московского

Как отметил ректор университета, академик Виктор Садовничий, форум – первое в стране мероприятие, посвящённое Международному году периодической системы элементов.

- До 1869 года было предпринято немало попыток систематизации данных о химических свойствах простых веществ и образуемых ими соединений, но открыть один из фундаментальных законов природы, которым является периодический закон, удалось гражданину России, выдающемуся ученому Дмитрию Ивановичу Менделееву, - отметил он.

Тюменские учителя послушали пленарные доклады выдающихся учёный и приняли участие в обсуждении темы преподавании химии в современных школах.

ИСТОЧНИК KP.RU