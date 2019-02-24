2019-02-24T11:05:14+03:00
Общество

В Ишимском районе появился первый школьный автогородок

Кружок «Юный инспектор движения» пользуется большой популярностью
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ишимском районе появился первый школьный автогородокВ Ишимском районе появился первый школьный автогородокФото: Татьяна Коркина
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Первый школьный автогородок самостоятельно возвели юидовцы Стрехнинской школы Ишимского района. Как сообщает «Тюменская линия», на первом этапе школьники нанесли разметку маркерами на водной основе, потом повторили контур перманентным маркером, а затем обклеили малярным скотчем и покрыли краской. Родители обеспечили своих чад перчатками, растворителем, кистями и красками.

По словам руководителя кружка «Юный инспектор движения», учителя Романа Лебедева, тренировки нужно проводить круглый год, но зимой уличный автогородок запорошен снегом. Поэтому было принято решение нарисовать автогородок прямо в школе. Стоит отметить, что кружок пользуется большой популярностью, а его участники принимают участие на соревнованиях всех уровней.

Как отметила юный инспектор дорожного движения, шестиклассница Алёна Печёнова, кружок – отличный, как и руководитель.

- Он не ругается, все объясняет, поддерживает нас на соревнованиях. И места у нас только призовые. Но главная наша задача – хорошо изучить все правила дорожного движения и летом безопасно передвигаться по улицам на своих велосипедах, - рассказала школьница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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