В Ишимском районе появился первый школьный автогородок
Первый школьный автогородок самостоятельно возвели юидовцы Стрехнинской школы Ишимского района. Как сообщает «Тюменская линия», на первом этапе школьники нанесли разметку маркерами на водной основе, потом повторили контур перманентным маркером, а затем обклеили малярным скотчем и покрыли краской. Родители обеспечили своих чад перчатками, растворителем, кистями и красками.
По словам руководителя кружка «Юный инспектор движения», учителя Романа Лебедева, тренировки нужно проводить круглый год, но зимой уличный автогородок запорошен снегом. Поэтому было принято решение нарисовать автогородок прямо в школе. Стоит отметить, что кружок пользуется большой популярностью, а его участники принимают участие на соревнованиях всех уровней.
Как отметила юный инспектор дорожного движения, шестиклассница Алёна Печёнова, кружок – отличный, как и руководитель.
- Он не ругается, все объясняет, поддерживает нас на соревнованиях. И места у нас только призовые. Но главная наша задача – хорошо изучить все правила дорожного движения и летом безопасно передвигаться по улицам на своих велосипедах, - рассказала школьница.
ИСТОЧНИК KP.RU