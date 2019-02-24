2019-02-24T10:35:19+03:00
Общество

В Тюменском районе готовятся к Масленице

Праздник пройдет в селе Червишево
Светлана БОРИСОВА
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В Тюменском районе готовятся к МасленицеВ Тюменском районе готовятся к МасленицеФото: pixabay.com
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Населенные пункты Тюменского района готовятся к празднованию Масленицы. Районный праздник пройдет 9 марта в селе Червишево, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Каждый муниципалитет привезет свою делегацию для участия в «Масленичном поезде» – костюмированном шествии, открывающем праздник. Учреждения культуры столичного организуют интерактивные площадки по семи дням масленой недели: «Встреча», «Заигрыш», «Лакомка», «Широкий четверг», «Тещины вечерки», «Золовкины посиделки», «Проводы. Прощеный день».

Гости праздника смогут сами испечь блины, выпить горячего чаю и попробовать уху. Любители активного отдыха смогут принять участие в эстафете «Папа, мама, я – спортивная семья!», хоккеи в валенках, перетягивании каната и других играх и забавах.

Также можно будет покататься на лошадях, посмотреть концерт и оценить творчество мастеров народных художественных промыслов. Помимо этого, на площадке будет работать ярмарка сельхозтоваропроизводителей Тюменского района, где можно будет купить свежую вкусную продукцию или даже живность для подворья. Финалом станет сожжение символа праздника – чучела Масленицы. Праздник состоится 9 марта в 12.00, стадион села Червишево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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