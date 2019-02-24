Тюменская область планирует увеличить поставки экспортной продукции на 15%

СЕГОДНЯ 09:03 2019-02-24T09:03:12+03:00

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Производство нефтегазового оборудования, деревообработка, производство продуктов питания и синтетических материалов – вот основные направления бизнес-миссий, которые выделило Правительство Тюменской области. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на директора Центра внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольгу Воллерт, взяты в работу те международные рынки, на которых тюменская продукция была бы востребована.

По её словам, в 2019 году тюменские товаропроизводители примут участие в десяти международных и четырёх российских выставках.

- В соответствии с запросами предпринимателей в первую очередь мы рассматриваем рынки СНГ, рынки стран, входящих в Евросоюз, большие надежды возлагаем на Китай, - рассказала она.

Благодаря поддержке Тюменской области, в 2018 году была организована экспозиция тюменских товаропроизводителей в Шанхае. Там было представлено 28 наименований продуктов семи предприятий региона.

Напомним, в 2019 году в регионе планируется на 15% увеличить поставки экспортной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU