2019-02-24T08:20:08+03:00
Общество

Винзилинские школьники грызут гранит науки за «патриотической партой»

На ней изображена информация о бывшем директоре школы Г.С. Ковальчуке
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Винзилинские школьники грызут гранит науки за «патриотической партой»Винзилинские школьники грызут гранит науки за «патриотической партой»Фото: Татьяна Коркина
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В Винзилинской средней школе им. Г.С. Ковальчука в конце 2018 года состоялось торжественное открытие «Парты Героя», в память о бывшем директоре. Идея присоединиться к федеральному партийному проекту «Новая школа», в рамках которой реализуется идея, принадлежит ученикам 3 «Б» класса под руководством Едены Дик.

«Парта героя» - это парта для учеников, на которой размещена информация о заслуженном человеке, герое, который имел непосредственное отношение к школе. За такой партой могут сидеть ученики младших классов, имеющие успехи в учёбе, и ученики-активисты. Проект направлен на формирование у детей и подростков уважительного отношения к истории, героическому прошлому и настоящему страны.

Винизилинские школьники не так давно познакомили с проектом не только своих родителей, но и земляков. Они рассказали, как возникла идея проекта «Парта героя», познакомили гостей с биографией Г.С. Ковальчука и рассказали об участии Григория Степановича в Великой Отечественной войне.

По словам директора школы Алёны Филоненко, такие мероприятия необходимы в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения.

- Проект организован для того, чтобы дети знали историю своей школы, посёлка, района. Это фундаментальное мероприятие в жизни нашей школы, потому что посвящено выдающемуся человеку, имя которого носит Винзилинская средняя школа. Ведь именно жизнь замечательного человека даёт ориентиры для его последователей, - отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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