2019-02-24T07:13:13+03:00
Экономика

Упоровские аграрии приняли участие в выставке «ФрутЛогистика-2019»

Специалисты почерпнули для себя много нового
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Упоровские аграрии приняли участие в выставке «ФрутЛогистика-2019»Упоровские аграрии приняли участие в выставке «ФрутЛогистика-2019»Фото: Татьяна Коркина
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Специалисты упоровской агрофирмы «КРиММ» приняли участие в крупнейшей выставке Европы по достижениям в переработке сельскохозяйственной продукции под названием «ФрутЛогистика-2019». Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, свою продукцию представили более 3 тысяч компаний.

По словам генерального директора агрофирмы Геннадия Рязанова, количество посетителей на этой выставке растёт с каждым годом, и в 2019 году их число составило 80 тысяч человек. Популярность выставки оправдана.

- Если хочешь быть в курсе самых последних достижений в области переработки овощей и фруктов, посещение таких мероприятий насущная необходимость. Тем более, что мы поставили себе цель наладить переработку, в нашем случае картофеля, - отметил он.

Тюменские аграрии ознакомились в техническом центре с разнообразным оборудованием для упаковки, хранения, транспортировки и реализации продукции, почерпнув для себя много нового. Как отметил Геннадий Рязанов, овощи – это скоропортящаяся продукция, и к ним сейчас предъявляют жёсткие требования по условиям хранения и транспортировки.

- На выставке особый интерес вызвали современные логистические решения, необходимые для обеспечения потребителей свежими качественными овощами и фруктами в течение всего года, - отметил он.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о завершении строительства завода по переработке картофеля агрофирмы. В настоящее время завершена механическая сборка линии, которая будет способна производить 30 тысяч тонн продукции ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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