2019-02-24T01:14:39+03:00
Общество

Погода в Тюмени 24 февраля: в Коровий праздник будет тепло

Днём до -6 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 24 февраля: в Коровий праздник будет теплоПогода в Тюмени 24 февраля: в Коровий праздник будет теплоФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 24 февраля, ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью -8…-11 C, днём -6…-7 C. Давление 752 мм рт.ст., влажность 77%. Ветер юго-западный с переходом на западный 3,9 – 4,5 м/с. Световой день составит 10 часов 12 минут (восход в 7.45, заход – в 17.57).

По народному календарю 24 февраля – Коровий праздник. В этот день на Руси обязательно кормили домашних животных лучшим кормом, совершали ритуальные обряды, чтобы уберечь скот от нечистой силы. Хозяйки устраивали молебны, освящали караваи ржаного хлеба, которые потом скармливали скоту.

Морозы в этот день считались последними. В народе говорили: «Мороз запел – санный след оледенел».

ИСТОЧНИК KP.RU

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