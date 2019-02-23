Сладковские рыбоводы продолжат заниматься воспроизводством водных биоресурсов

СЕГОДНЯ 17:17 2019-02-23T17:17:16+03:00

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Сотрудники Сладковского товарного рыбоводческого хозяйства продолжают заниматься воспроизводством водных биоресурсов. Как сообщает «Тюменская область сегодня», они выращивают стерлядь и выпускают её в Обской речной бассейн. В прошлом году сладковцы выпустили более 20 тыс. молоди стерляди, годом раньше – более 7 тысяч. В этом году направление получит развитие летом.

Минимальный вес для выживания стерляди в естественной среде составляет 3 грамма, для сиговых – минимум 0,5грамма. Вес пеляди, когда личинка вылупляется из икринки, составляет всего 3 миллиграмма, у стерляди чуть побольше – 5-7 мг. По словам директора по рыбоводству Андрея Гунина, за товарным рыбоводческим хозяйством закреплены 20 озёр на территории Сладковского района, озеро в Казанском районе, озеро в Тюменском районе и ещё одно – в ХМАО-Югре. Общая площадь закрепленной акватории превышает 16 тысяч гектаров.

Сегодня на заводе Сладковского товарного рыбоводческого хозяйства есть большие производственные мощности для заморозки и переработки рыбы. Её можно покупать в свежем, мороженом, копчёном, вяленом виде, а также в виде фарша и котлет.

ИСТОЧНИК KP.RU