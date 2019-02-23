В тюменской «Больнице Водников» стали пользоваться новой чудо-системой

СЕГОДНЯ 18:09 2019-02-23T18:09:02+03:00

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В тюменской «Больнице Водников» приступили к работе на новой ультразвуковой диагностической медицинской системе экспертного класса Affiniti 50 Филипс Ультрасаунд. Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области со ссылкой на главврача больницы Михаила Горбачёва, система – отечественного производства.

Специалисты ценят её за то, что она позволяет качественно диагностировать патологию органов любой локализации, за ультрасовременные инструменты управления данными, отличную эргономику и низкий уровень шума.

Аппарат показывает улучшенное качество изображения, а также оснащён специализированными датчиками, которые нужны для исследования тканей и органов. Благодаря такой системе можно будет осуществлять диагностические исследования в ангиологии, кардиологии, эндокринологии, акушерстве и гинекологии, гастроэнтерологии, урологии, неврологии и др.

- Это не только значительно улучшит качество и доступность медпомощи, но и снизит очередность на обследование. А цифровая «начинка» поможет сохранять данные и медицинские изображения в архиве, - отметил Михаил Горбачёв.

Отметим, что в 2018 году врачи Тюменской больницы ФМБА России выполнили более 14,6 тысяч ультразвуковых исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU