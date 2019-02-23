Тюменцы смогут посмотреть танцевальный турнир на «Кубок ТСК «Прибой-2019» онлайн

СЕГОДНЯ 16:26 2019-02-23T16:26:50+03:00

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2 марта в 9 утра в Тюмени состоится онлайн-трансляция танцевального турнира на «Кубок ТСК «Прибой-2019». Как сообщает «Мой портал», трансляция будет специально организована для тех, кто не сможет наблюдать за выступлениями танцоров с трибун в СК «Строймаш». В мероприятии примут участие около тысячи пар из городов УФО и других российских регионов.

Свои навыки продемонстрируют начинающие танцоры-ребятишки разных возрастных категорий. Ребята исполнят польку, вару-вару, латиноамериканские и европейские программы и многое другое. Также пройдут состязания в двоеборье.

Будут соревноваться спортсмены категории «Молодёжь + Взрослые», которые покажут своё мастерство в латиноамериканской и европейской программах. Трансляцию можно будет увидеть здесь. По ссылке можно узнать и полную программу мероприятия и подробнее узнать о танцевальном турнире.

ИСТОЧНИК KP.RU