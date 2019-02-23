2019-02-23T14:46:49+03:00
Общество

День защитника Отечества в Тюмени празднуют сегодня не только мужчины

Старшина медицинской службы Зульфира Калинец тоже считается защитницей Родины
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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День защитника Отечества в Тюмени празднуют сегодня не только мужчиныДень защитника Отечества в Тюмени празднуют сегодня не только мужчиныФото: pixabay.com
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Старшина медицинской службы Зульфира Калинец, которая работает в медицине уже 45 лет, в Тюменской области тоже считается защитницей Родины. Зульфира работала в медсанчасти областного УВД, когда узнала о наборе военкоматом специалистов для работы в Афганистане. Она прошла комиссию и сразу устроилась в три отделения Центрального военного госпиталя в Кабуле – хирургическое, нейрохирургическое и урологическое.

По её словам, в госпиталь поступало много солдат, раненых осколками от пластиковых мин и мин-лягушек. В руки Зульфиры даже поступал нынешний председатель Тюменского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Валентин Глушко, который был ранен в Афганистане.

Зульфира видела много терактов и даже работала в Цхинвале после вторжения грузинской армии 8 августа 2008. Военную службу она окончила в 2011 году, но продолжила работать в военной поликлинике Ростова. В Тюмень защитница вернулась через три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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