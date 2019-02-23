2019-02-23T14:09:46+03:00
Туризм

Весной тюменцы не хотят лететь в Грецию и выбирают Таиланд, Вьетнам и ОАЭ

На эти направления активно бронируют туры
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Весной тюменцы не хотят лететь в Грецию, а выбирают Таиланд, Вьетнам и ОАЭВесной тюменцы не хотят лететь в Грецию, а выбирают Таиланд, Вьетнам и ОАЭФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Весной 2019 года тюменцы чаще всего выбирают Таиланд, Вьетнам и ОАЭ. Как сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на директора одной из тюменских туристических компаний Евгении Мурзиной, с декабря 2018 и января 2019 на эти направления активно бронируют туры на две недели и на одну с вылетом из Тюмени на март.

По словам Евгении, в это же время многие едут в Сочи, хотя купальный сезон там ещё не начался. Тюменцев привлекает весеннее тепло, низкие цены и просыпающаяся природа.

- К тому же такой отдых любой длительности можно не планировать заранее, билеты и путевки приобретают, как правило, ближе к дате вылета, - рассказала она.

Продолжается раннее бронирование и на лето. Как отметила Евгения Мурзина, больше всего тюменцы планируют провести свой отпуск в Турции. На июнь-август туры заранее покупают на Кипр, в Испанию и в Болгарию. Последняя страна славится хорошими отелями по соотношению «цена-качество».

- Из-за большого количества желающих заселиться свободных для бронирования номеров летом не будет. Именно поэтому в востребованные отели любой страны выгодно раннее бронирование, - рассказала она.

Интересно то, что заявок на туры в Грецию от тюменцев пока не поступало, хотя страна всегда находится в числе фаворитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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