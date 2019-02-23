2019-02-23T13:10:16+03:00
Общество

В Тобольске благоустроят Аптекарский сад

Долгое время он находился в запустении
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/tobolskinfoФото: https://vk.com/tobolskinfo
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Проект по благоустройству тобольского Аптекарского сада в Тобольске станет участником лучших проектов по созданию городской среды. Финалисты смогут получить субсидии до 100 млн рублей на реконструкцию общественного пространства.

Тобольский аптекарский сад долгое время находился в запустении и считался неблагополучным местом несмотря на то, что находится в историческом месте. В этом саду сохранились тропинки и деревья, а также лекарственные травы. В настоящее время городская администрация принимает предложения по благоустройству городского объекта до 26 февраля на электронную почту gistobolsk@mail.ru, которые будут учитываться в ходе подготовке к конкурсу.

Также 2 марта в мультицентре «Моя территория» (ул. Красноармейская, 6/4) состоится дизайн-игра «Новый взгляд на Сад» для молодёжи. Участники разделятся на группы, и каждая из них получит карту сада, на которой команды проработают инфраструктуру пространства. После этого каждая группа презентует результаты работы, а организаторы переработают и включат предложенные идеи в концепцию конкурсного проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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