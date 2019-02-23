2019-02-23T08:09:29+03:00
Общество

Губернатор Александр Моор поздравил тюменцев с Днём защитника Отечества

Он пожелал всем крепкого здоровья, мира, добра и дальнейших успехов в служении Родины
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/aleksandr__moorФото: https://vk.com/aleksandr__moor
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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с Днём защитника Отечества. В своей поздравительной телеграмме глава региона подчеркнул, что 23 февраля - это праздник мужества, отваги, воинской доблести и бескорыстного подвига многих поколений настоящих патриотов нашей страны.

- 23 февраля мы чествуем воинов и отдаем им дань уважения за смелость, бесстрашие и беззаветную преданность Отчизне. Их сила духа, храбрость и верность присяге – достойный пример для молодых поколений. Мы гордимся нашей великой державой, ее славной историей, героическими победами отцов и дедов, которые защищали Отечество в тяжелые времена. Мы храним святую память о тех, кто отдал жизнь за Родину, - говорится в поздравительной телеграмме.

По словам Александра Моора, сегодня российские военнослужащие стоят на защите интересов России, приумножая её славу и могущество. Он пожелал всем крепкого здоровья, мира, добра и дальнейших успехов в служении Родины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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