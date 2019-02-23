Тюменские «Бабушки особого значения» открывают Академию собственной безопасности

СЕГОДНЯ 12:12 2019-02-23T12:12:47+03:00

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Новый сезон и новые возможности открывает Академия собственной безопасности «Бабушки особого значения!». Как сообщает портал «Вслух.ру», пожилые люди примут участие в различных интенсивах, краш-тестах и тренингах, чтобы впоследствии сформировать квалифицированные добровольческие отряды.

Задача таких отрядов – вести просветительскую работу, помогать сверстникам и населению по вопросам безопасности жизнедеятельности, сохранения здоровья и имущества. В настоящее время для активистов 55+ партнёры, наставники проекта и силовики готовят цикл мероприятий. На подготовительном этапе бесстрашные «бабушки особого значения» примут участие в уроке здоровья.

На базе партнёров проекта – в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области 19 февраля пенсионеры узнали о заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране и получили рекомендации по мерам профилактики. Специалисты отметили, насколько важна современная вакцинация для защиты от вирусов гриппа, и сформировали им ТОП-5 полезных лайфхаков, чтобы всегда оставаться в тонусе.

Отметим, что проект реализуется Тюменским региональным благотворительным фондом «Старшее поколение» при поддержке Областного геронтологического центра. Подробности о проекте можно на страничке во «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU