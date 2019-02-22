Губернатор Александр Моор наградил тюменца, спасшего троих малышей на пожаре
Государственные награды жителям Тюменской области вручил сегодня губернатор Александр Моор. Среди них Денис Черняев, который спас на пожаре трех соседских детей. Он отмечен знаком отличия "За мужественный поступок".
- Защитником можно быть не только на войне, но и в обычной жизни. Вокруг нас случаются события, в которых мужество и смелость могут спасти чьи-то жизни. Например тому Денис Черняев, - отметил Александр Викторович.
Напомним, трагедия чуть не случилась 14 декабря 2018 года. Денис, приехав к маме в поселок Новотарманский, увидел дым в соседском доме, где жила многодетная семья. Он не раздумывая, побежал туда. Оказалось, что мамы в доме нет и дети одни. В окне был один плачущий мальчуган. Он звал маму.
Металлическая дверь дома была закрыта, Денис разбил стекло и влез через него в комнату. Мальчика он тут же передал подбежавшей маме. И начал искать в густом дыму остальных малышей. Ему пришлось ползать по дому на четвереньках, прикрыв рот шапкой. В одном из углов он нашел второго мальчика. И только потом, с трудом отыскал самого младшего. Он лежал в кроватке и уже не подавал признаки жизни.
Детей соседи принесли домой, только там они пришли в себя. Все они живы и здоровы.
- Когда младший открыл глазки, я вздохнул облегченно. У меня у самого двое пацанов. Дети - самое ценное, что у нас есть, - говорит герой.
ИСТОЧНИК KP.RU