2019-02-22T15:36:23+03:00
Общество

Губернатор Александр Моор наградил тюменца, спасшего троих малышей на пожаре

Денис отмечен знаком отличия "За мужественный поступок"
Маргарита КАЛИНКИНА
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Губернатор Александр Моор наградил тюменца, спасшего троих малышей на пожаре. Фото пресс-службы губернатора Тюменской областиГубернатор Александр Моор наградил тюменца, спасшего троих малышей на пожаре. Фото пресс-службы губернатора Тюменской области
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Государственные награды жителям Тюменской области вручил сегодня губернатор Александр Моор. Среди них Денис Черняев, который спас на пожаре трех соседских детей. Он отмечен знаком отличия "За мужественный поступок".

- Защитником можно быть не только на войне, но и в обычной жизни. Вокруг нас случаются события, в которых мужество и смелость могут спасти чьи-то жизни. Например тому Денис Черняев, - отметил Александр Викторович.

Напомним, трагедия чуть не случилась 14 декабря 2018 года. Денис, приехав к маме в поселок Новотарманский, увидел дым в соседском доме, где жила многодетная семья. Он не раздумывая, побежал туда. Оказалось, что мамы в доме нет и дети одни. В окне был один плачущий мальчуган. Он звал маму.

Металлическая дверь дома была закрыта, Денис разбил стекло и влез через него в комнату. Мальчика он тут же передал подбежавшей маме. И начал искать в густом дыму остальных малышей. Ему пришлось ползать по дому на четвереньках, прикрыв рот шапкой. В одном из углов он нашел второго мальчика. И только потом, с трудом отыскал самого младшего. Он лежал в кроватке и уже не подавал признаки жизни.

Детей соседи принесли домой, только там они пришли в себя. Все они живы и здоровы.

- Когда младший открыл глазки, я вздохнул облегченно. У меня у самого двое пацанов. Дети - самое ценное, что у нас есть, - говорит герой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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