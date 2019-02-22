2019-02-22T15:05:19+03:00
Общество

В Тюменской гимназии создали наукоград

Он объединил любителей химии, биологии и физики
Маргарита КАЛИНКИНА
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Детский наукоград на один день открыли накануне, 21 февраля, в тюменской гимназии №12. Площадка объединила тех, кто увлекается химией, биологией и физикой. Мероприятие состоялось в рамках месячника науки и объединило учеников, педагогов и родителей.

- В рамках исследовательской деятельности «Сам себе ученый» ребята работают над собственными проектами. Учеников интересуют разные темы. Это и поведение бактерий, и гидролиз солей, оптика, электродинамика, и многое другое, - рассказала заместитель директора гимназии № 12 Валентина Годунко.

Кроме презентаций школьники продемонстрировали возможности современного оборудования. Так, ученики 10 «А» класса с помощью лаборатории «Архимед» измеряли скорость звука, а 9 «Б» класс, используя модульную систему экспериментов «Prolog», определял частоту сердечных сокращений до и после нагрузок. Родители школьников так впечатлились опытами, что сочинили стихотворение.

«Наукоград есть в нашей гимназии,

Где изучают достижения не только Европы и Азии.

Ведь здесь всегда все очень просто:

Каждому есть возможность для роста…»

В рамках месячника в школе № 88 открыли мастерскую «Химия в профессиях будущего». Здесь ученики 8-9 классов смогли попробовать себя в разных специальностях. Например, молекулярный диетолог, проектировщик нанотехнологических материалов, системный инженер по композитным материалам и science-художник.

- Особый интерес ребята проявили к профессии молекулярный диетолог. На практике они попробовали одну из захватывающих техник – сферификацию. Ее сегодня широко применяют в кулинарии. С помощью этого метода жидкостям можно придать форму сферы. Участникам даже удалось приготовить икру со вкусом барбариса и тархуна, - рассказала учитель химии школы № 88 Татьяна Важенина.

Месячник науки в Тюмени завершится 28 февраля. В этот день юные исследователи города встретятся в гимназии № 49.

ИСТОЧНИК KP.RU

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