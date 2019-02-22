Тюменский адвокат пытался похитить из госбюджета страны 2,2 млн. рублей

СЕГОДНЯ 13:59 2019-02-22T13:59:42+03:00

Теперь он 3 года проведет в колонии

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Тюменского адвоката, который пытался похитить из госбюджета страны 2,2 млн. рублей, на 3 года отправили в колонию. Его признали виновным в покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Юрист с марта по июнь 2017 года защищал в Центральном районном суде Тюмени женщину, обвиняемую в ложном доносе и вовлечении несовершеннолетнего в преступление.

В июне адвокат составил фиктивный документ о передаче ему подзащитной полутора миллионов рублей в счет оплаты юридических услуг, а в июле женщину оправдали. За ней было признано право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием. После этого адвокат в сентябре и октябре оформил еще подложные документы о передаче ему 700 тысяч рублей за оплату правовых услуг.

Затем адвокат от имени реабилитированной женщины представил в Центральный районный суд ходатайство о взыскании в ее пользу с казны РФ 2,2 млн. рублей в счет возмещения затрат на оплату юридических услуг. При этом он убедил женщину отдать ему эту сумму после взыскания. В декабре 2017 года суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства и взыскании 2,2 млн. рублей с казны РФ в пользу реабилитированной.

Присвоить деньги адвокат не смог, так как постановление суда было обжаловано прокуратурой и казначейством. В феврале 2018 года женщина написала заявление, что 2,2 млн. рублей адвокату не платила. В феврале 2018 года Тюменский областной суд отменил постановление Центрального районного суда, прекратив производство по делу.

Кроме лишения свободы суд запретил адвокату 3 года заниматься адвокатской деятельностью, сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU