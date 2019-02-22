2019-02-22T13:38:44+03:00
Происшествия

Пьяный ямалец гулял по аэропорту Тюмени с наркотиками вместо сигарет

На мужчину заведено уголовное дело
Маргарита КАЛИНКИНА
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В аэропорту Тюмени задержан пьяный житель Салехарда с наркотиками в пачке из под сигарет.

Инцидент произошел 20 февраля, полицейские остановили пьяного пассажира и планировали составить на него протокол об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе Тюменского Линейного отдела МВД России на транспорте. В дежурной части транспортной полиции была установлена личность гражданина, а при личном досмотре у него было найдено два свертка с веществом зеленого цвета, которые находились в пачке из-под сигарет. Вещество было изъято и направлено на экспертизу. Согласно ее заключению, вещество оказалось «спайсом», весом 3,48 грамма, что является крупным размером.

Проверка показала, что мужчина прилетел в Тюмень из Салехарда к своему брату, наркотик приобрел для себя через тайник-закладку.

На мужчину заведено уголовное дело на основании части 2 статьи 228 УК РФ, с ямальца взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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