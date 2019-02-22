2019-02-22T12:56:13+03:00
Происшествия

В Тюменской области задержаны браконьеры убившие лосиху с лосенком

На мужчин заведено уголовное дело
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменской области задержаны браконьеры убившие лосиху с лосенком. Фото Тобольской полицииВ Тюменской области задержаны браконьеры убившие лосиху с лосенком. Фото Тобольской полиции
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Лосиху с лосенком подстрелили браконьеры в Вагайском районе Тюменской области. Двух братьев 41 и 39 лет, а также их 43-летнего приятеля обнаружили сотрудники охотнадзора во время разделки туш. По предварительным данным ущерб государству составил 800 тысяч рублей.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что отстрел животных велся из охотничьего ружья. Лицензии на охоту у мужчин не было, кроме того, сейчас сезон охоты закрыт. У подозреваемых изъяты два ружья, снегоходы и разделочные ножи.

Задержанные свою вину признали. В отношении них возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе Тобольской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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