2019-02-23T09:16:40+03:00
Общество

Наталия Ситова: Послание президента направлено на улучшение демографической ситуации в стране

Член Общественного совета проекта «Крепкая семья» обозначила главные «семейные» тезисы
Алексей КОСЕНЧУК
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Наталия Ситова: Послание президента направлено на улучшение демографической ситуации в странеНаталия Ситова: Послание президента направлено на улучшение демографической ситуации в странеФото: pixabay.com
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Член Общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области,

учредитель АНО «Центр коррекции аутизма «Новые горизонты», член Общественного совета проекта «Крепкая семья», руководитель интернет-проекта «Детки!» Наталия Ситова прокомментировала «Комсомольской правде – Тюмень» Послание Президента РФ Федеральному Собранию. По её словам, Послание почти целиком и полностью направлено на улучшение демографической ситуации в стране.

- Очень много информации, касающейся рождению первого ребёнка, поддержки молодых семей и вопросов маткапитала, - рассказывает Наталия Юрьевна. – Например, президент обозначил такой тезис: в случае рождения третьего ребёнка в семье, государство может помочь в выплате ипотеки. Сумма составляет 450 тысяч рублей – это чуть меньше размера материнского капитала.

Ещё один интересный тезис, обозначенный Владимиром Путиным, - поддержка детей-инвалидов. Первый пункт этого тезиса – увеличение пособия по уходу за ребёнком-инвалидов для мам, которые не могут выйти на работу.

- Сейчас сумма пособия составляет 5,5 тысяч рублей, но у нас в Тюменской области чуть больше. С учётом районного коэффициента она составляет 6,2-6,3 тысячи рублей, - отмечает Наталия Ситова. – Я сама воспитываю такого ребёнка, и мы с мамами обсуждаем все эти суммы. Поэтому увеличение пособия до 10 тысяч рублей – это очень существенно. Учитывая наш районный коэффициент, сумма вырастет до 11-12 тысяч рублей, что облегчит жизнь мамы, которая не может выйти на работу по независящим от неё причинам.

Другой момент по этой теме – медико-социальная экспертиза, которую делают во время оформления инвалидности. Теперь всё будет в цифровом варианте, что значительно сэкономит время и нервы мамы. - Как только это будет переведено в электронный вид, не только мамы, но и все инвалиды вздохнут с большим облегчением, - резюмировала Наталия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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