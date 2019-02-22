Незаконные рубки леса в Тюменской области стали выявлять с помощью беспилотников

СЕГОДНЯ 12:27 2019-02-22T12:27:40+03:00

Менее чем за месяц в регионе выявлена четыре случая браконьерства

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Беспилотники показали свою эффективность в борьбе с браконьерством в лесах Тюменской области. С 11 января по 5 февраля выявлено четыре факта незаконной рубки, ущерб составил 7 379,9 тысяч рублей. Фото и видеоматериалы, отснятые беспилотным аппаратом, переданы в органы полиции вместе с актами о лесонарушениях. Возбуждены уголовные дела, ведутся оперативно-следственные мероприятия по установлению виновных лиц.

Беспилотники в охране лесов стали применять с 2019 года. Контроль ведется совместно департаментом лесного комплекса и Госохотуправления Тюменской области.

Мониторинговый комплекс включает в себя два беспилотных самолета большой дальности с системой автоматического управления, навигационной системой GPS/ГЛОНАСС, встроенной фото и видеоаппаратурой, и мобильной системой управления, установленной в автомобиле повышенной проходимости.

Данный комплекс предназначен для ведения воздушного наблюдения в любое время суток на удалении до 50 км с передачей видеоизображения в режиме реального времени.

В рамках соглашения беспилотники будут задействованы и в пожароопасный период, сообщили в областном департаменте лесного хозяйства. Использование средств дистанционного мониторинга позволяют выявлять горения леса и фиксировать даже незначительные очаги возгораний.

ИСТОЧНИК KP.RU