2019-02-22T11:36:06+03:00
Здоровье

Тюменские онкоурологи впервые в УрФО удалили мочевой пузырь с помощью робота

Пациент уже через 3 недели был выписан домой
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменские онкоурологи впервые в УрФО удалили мочевой пузырь с помощью робота. Фото МСЧ "Нефтяник"Тюменские онкоурологи впервые в УрФО удалили мочевой пузырь с помощью робота. Фото МСЧ "Нефтяник"
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Тюменские онкоурологи сделали первую в УрФО операцию по удалению мочевого пузыря и формированию нового резервуара из участка кишечника с помощью робота-хирурга Да Вин Чи. Операция прошла в Областном урологическом центре на базе МСЧ «Нефтяник»

Да Вин Чи - высокотехнологичная хирургическая установка, которая позволяет хирургу управлять инструментами, находясь в другой комнате или даже на другом континенте! При этом точность движения инструментов во многом превосходит точность движения руки хирурга при обычной операции. При робот-ассистированной операции минимизируется риск интра- и послеоперационных осложнений, сохраняется предстательная железа и, соответственно, половая функция пациента.

Пациентом стал 58-летний мужчина, который в конце прошлого года обратился к урологам центра после того, как заметил кровь в моче. Обследование выявило у него достаточно большую опухоль в мочевом пузыре. Было решено его удалить.

- Бояться удаления мочевого пузыря не стоит, когда на кону стоит жизнь. Сегодня хирурги могут сформировать резервуар, заменяющий мочевой пузырь, из фрагмента кишки пациента. Это достаточно распространенная операция, но в то же время одна их самых сложных в онкоурологии. Учитывая индивидуальные особенности пациента, мы предложили роботическую, - пояснил заведующий отделением онкоурологии МСЧ «Нефтяник» Алексей Пономарев.

Операция длилась 10 часов. Через три недели пациента выписали домой. Сейчас он прекрасно себя чувствует, не испытывает никакого дискомфорта и благодарит врачей, подаривших ему возможность вести обычный образ жизни, сообщили в пресс-службе МСЧ «Нефтяник».

Отметим, что в России сейчас действует 28 роботических систем Da Vinci, одна из которых - в Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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