Рядом с пермским железнодорожным вокзалом убили тюменца по прозвищу «Цыган»
Рядом с железнодорожной станцией «Пермь-2», на ул. Данщина, 19, в четыре утра 21 февраля обнаружен труп 30-летнего жителя Тюмени Александра Н. Как сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД на транспорте, тело тюменца обнаружил машинист поезда, который и сообщил о страшной находке в полицию. На теле мужчины обнаружены следы насильственной смерти.
Как стало известно «Комсомольской правде – Тюмень» из собственных источников, мужчина по прозвищу «Цыган» получил ножевое ранение в живот. Ранее он сам неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за убийство, за которое отсидел в тюрьме шесть лет. Известно, что некоторое время назад он вместе с супругой переехал из Тюмени в Пермь, чтобы начать новую жизнь, однако именно в этом городе его «новая жизнь» так и не началась.
По данному факту проводится проверка, делом занимаются следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU