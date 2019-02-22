Рядом с пермским железнодорожным вокзалом убили тюменца по прозвищу «Цыган»

СЕГОДНЯ 11:26 2019-02-22T11:26:16+03:00

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Рядом с железнодорожной станцией «Пермь-2», на ул. Данщина, 19, в четыре утра 21 февраля обнаружен труп 30-летнего жителя Тюмени Александра Н. Как сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД на транспорте, тело тюменца обнаружил машинист поезда, который и сообщил о страшной находке в полицию. На теле мужчины обнаружены следы насильственной смерти.

Как стало известно «Комсомольской правде – Тюмень» из собственных источников, мужчина по прозвищу «Цыган» получил ножевое ранение в живот. Ранее он сам неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за убийство, за которое отсидел в тюрьме шесть лет. Известно, что некоторое время назад он вместе с супругой переехал из Тюмени в Пермь, чтобы начать новую жизнь, однако именно в этом городе его «новая жизнь» так и не началась.

По данному факту проводится проверка, делом занимаются следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU