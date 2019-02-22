СЕГОДНЯ 10:56 2019-02-22T10:56:11+03:00

В Тобольске пройдет конкурс тортов и пирожных «Менделеев и его открытия». Фото Комитета по культуре и туризму Тобольска

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Городской конкурс кондитерских изделий «Менделеев и его открытия» пройдет в Тобольске 10 марта. Праздник для сладкоеежек состоится в рамках народного гуляния «Госпожа широкая масленица» в ТРЦ «Жемчужина Сибири». Сейчас организаторы принимают заявки от участников. Представить свою продукцию могут физические лица, индивидуальные предприниматели и предприятия.

Конкурс на лучшую выпечку пройдет по номинациям: «Лучший торт», «Лучшее пирожное», «Лучшее сдобное изделие», «Приз зрительских симпатий».

Более подробно познакомиться с положением о конкурсе, а также скачать образец заявки на участие можно на портале комитета по культуре и туризму.

Для участия в конкурсе кондитерских изделий необходимо направить заявку в оргкомитет не позднее 06 марта 2019 года, по адресу: Тобольск, ул. С.Ремезова, д.27, каб. 410, тел.: 8 (3456) 24-69-70, e-mail: admturizm@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU