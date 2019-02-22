2019-02-22T10:56:11+03:00
Общество

В Тобольске пройдет конкурс тортов и пирожных «Менделеев и его открытия»

Участвовать могут все желающие
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
В Тобольске пройдет конкурс тортов и пирожных «Менделеев и его открытия». Фото Комитета по культуре и туризму ТобольскаВ Тобольске пройдет конкурс тортов и пирожных «Менделеев и его открытия». Фото Комитета по культуре и туризму Тобольска
Изменить размер текста:

Городской конкурс кондитерских изделий «Менделеев и его открытия» пройдет в Тобольске 10 марта. Праздник для сладкоеежек состоится в рамках народного гуляния «Госпожа широкая масленица» в ТРЦ «Жемчужина Сибири». Сейчас организаторы принимают заявки от участников. Представить свою продукцию могут физические лица, индивидуальные предприниматели и предприятия.

Конкурс на лучшую выпечку пройдет по номинациям: «Лучший торт», «Лучшее пирожное», «Лучшее сдобное изделие», «Приз зрительских симпатий».

Более подробно познакомиться с положением о конкурсе, а также скачать образец заявки на участие можно на портале комитета по культуре и туризму.

Для участия в конкурсе кондитерских изделий необходимо направить заявку в оргкомитет не позднее 06 марта 2019 года, по адресу: Тобольск, ул. С.Ремезова, д.27, каб. 410, тел.: 8 (3456) 24-69-70, e-mail: admturizm@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Незаконные рубки леса в Тюменской области стали выявлять с помощью беспилотников
Тюменские онкоурологи впервые в УрФО удалили мочевой пузырь с помощью робота
Рядом с пермским железнодорожным вокзалом убили тюменца по прозвищу «Цыган»
Тюменский общественник, пойманный на браконьерстве, вышел из рядов «Единой России»
На Главкатке Тюмени в хоккей сыграют представители команды Китая, Европы и Африки
Тюменской фабрике «Квартет» запретили повышать цены на товар при оплате безналом
Звезда сериалов Павел Прилучный отправится «В Сибирь по своей воле»
Светлана Ярославова: «Ощущения от послания Президента - надежда и доверие»
В Тюмени строят два детских садика
В Тюмени пройдет второй детский фестиваль таланта, индивидуальности и эстетики
Тюменец, не имея прав, сел за руль и покалечил своего пассажира и школьницу-пешехода
В Тюмени внедорожник Nissan "запрыгнул" на KIA