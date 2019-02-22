Тюменский общественник, пойманный на браконьерстве, вышел из рядов «Единой России»

СЕГОДНЯ 10:49 2019-02-22T10:57:44+03:00

Решение о приостановлении членства в партии Виталия Красноштанова было принято накануне

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Тюменский бизнесмен, президент региональной общественной организации «Мир добрых дел» Виталий Красноштанов принял решение о выходе из партии «Единой России». Заседании президиума Тюменского регионального отделения фракции прошло накануне, 20 февраля.

Члены президиума выразили единогласное мнение, что действия браконьеров недопустимы. В этой связи общественнику было предложено выйти из рядов партии.

- Валерий Красноштанов написал заявление о добровольном выходе из партии, - подтвердили в региональном отделении партии «Единая Росссия».

Напомним, 20 февраля стало известно, что члена общественной палаты Тюменской области Виталия Красноштанова подозревают в незаконной охоте на территории Курганской области. В машине, остановленной полицейскими, стражи порядка обнаружили туши косуль. Между тем охота на этих животных запрещена с 31 декабря 2018 года.

Информацию о факте браконьерства разместил на своей странице в Инстаграм эксперт Госдумы РФ по вопросам охотохозяйственной деятельности, экологии и охраны природы Валерий Кузенков. В своем посте наряду с фото убитых косуль, он также разместил снимки водительских удостоверений задержанных, среди которых были права на имя Виталия Красноштанова.

В УМВД по Курганской области корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмень» информацию о незаконно охоте подтвердили, не называя имена фигурантов дела. Получить комментарий самого Красноштанова также не удалось. На рабочем месте, в рекламном агентстве «Лайф+», где он является директором, его не оказалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU