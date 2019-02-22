2019-02-22T10:42:55+03:00
Спорт

На Главкатке Тюмени в хоккей сыграют представители команды Китая, Европы и Африки

Турнир состоится сегодня, 22 февраля, в 16.00
Маргарита КАЛИНКИНА
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На Главкатке Тюмени в хоккей сыграют представители команды Китая, Европы и АфрикиНа Главкатке Тюмени в хоккей сыграют представители команды Китая, Европы и Африки
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Уникальный хоккейный турнир состоится сегодня, 22 февраля, на Главкатке в Тюмени. На ледовой площадке у Тюменского драмтеатра в рамках интернационального турнира «Ледяной мяч» сыграют шесть команд, в том числе представители Китая, Европы и Африки.

За победу будут бороться также команды администрации города, скалолазы и сотрудники катка. Посмотреть на интернациональные игры и поддержать участников приглашают всех желающих. Начало в 16.00. Вход бесплатный.

До конца сезона на Главкатке запланировано еще несколько бесплатных мероприятий. Одно из них состоится уже в эту субботу, 23 февраля, в 11.00 спортивно-соревновательная программа, посвященная Дню защитника отечества (два бесплатных сеанса с 9.00 до 10.30 и с 11.00 до 12.30).

2 марта, в субботу, в 11.00 творческий марафон Art-Ice. Рисование, скульптура и другие виды искусств (два бесплатных сеанса с 9.00 до 10.30 и с 11.00 до 12.30).

8 марта, пятница, в 11.00, спортивно-соревновательная программа, посвященная Международному женскому дню (два бесплатных сеанса с 9.00 до 10.00 и с 11.00 до 12.30).

ИСТОЧНИК KP.RU

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