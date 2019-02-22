Тюменской фабрике «Квартет» запретили повышать цены на товар при оплате безналом

СЕГОДНЯ 10:09 2019-02-22T10:09:28+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Тюменской области прокомментировало решение директора кондитерской фабрики «Квартет» о повышении оплаты за товар безналичным расчётом на два процента.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в самом ведомстве, в соответствии с ч.5 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» директору направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

По закону «О защите прав потребителей», при оплате товаров (работ, услуг) продавцу (исполнителю) запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров (работ, услуг) различные цены в зависимости от способа их оплаты (налом или безналом).

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что тюменская фабрика «Квартет» объявила «крестовый поход» против безнала, тюменские соцсети всколыхнулись не на шутку. Директор фабрики прокомментировал своё решение.

ИСТОЧНИК KP.RU