Тюменской фабрике «Квартет» запретили повышать цены на товар при оплате безналом
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области прокомментировало решение директора кондитерской фабрики «Квартет» о повышении оплаты за товар безналичным расчётом на два процента.
Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в самом ведомстве, в соответствии с ч.5 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» директору направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
По закону «О защите прав потребителей», при оплате товаров (работ, услуг) продавцу (исполнителю) запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров (работ, услуг) различные цены в зависимости от способа их оплаты (налом или безналом).
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что тюменская фабрика «Квартет» объявила «крестовый поход» против безнала, тюменские соцсети всколыхнулись не на шутку. Директор фабрики прокомментировал своё решение.
ИСТОЧНИК KP.RU