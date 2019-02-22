СЕГОДНЯ 10:04 2019-02-22T10:08:25+03:00

Звезда сериалов Павел Прилучный отправится «В Сибирь по своей воле». Фото Комитета по культуре и туризму Тобольска vk.com

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Известный российский актер, звезда сериалов «Мажор» и «Закрытая школа» Павел Прилучный отправится в путешествие по местам съемок фильма «Тобол». Путевку «В Сибирь по своей воле» он получил в качестве специального приза на премьерном показе киноленты в Москве.

На премьеру Павел пришел, чтобы поддержать свою жену Агату Муцениеце, которая сыграла в «Тоболе» одну из главных ролей - Бригитту Цимс, пояснили в комитете по культуре и туризму Тобольска. Для актрисы это был первый опыт игры в исторической картине.

Фото Комитета по культуре и туризму Тобольска vk.com

У всех желающих есть возможность побывать на местах съемок фильма, погрузиться в атмосферу исторических событий начала XVIII века, побывать на экскурсии по Тобольску – древней столицы Сибири, считавшейся третьей в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Посетить дом самой загадочной личности начала XX века, близкого друга семьи Николая II Григория Распутина, а также музей семьи императора Николая II в Тобольске, «Тюремный замок », в одном из корпусов которого представлен совместный проект музея-заповедника и кинокомпании «SOLIVS», посвященный художественному фильму «Тобол».

Участников тура также ждет обзорная экскурсия «Тюмень – Врата Сибири», дегустация традиционных сибирских блюд и посещение природных горячих источников с температурой воды 38°С.

Фото Комитета по культуре и туризму Тобольска vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU