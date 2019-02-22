2019-02-22T10:08:25+03:00
Звезды

Звезда сериалов Павел Прилучный отправится «В Сибирь по своей воле»

Актер получил специальный приз на премьере фильма «Тобол»
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Звезда сериалов Павел Прилучный отправится «В Сибирь по своей воле». Фото Комитета по культуре и туризму Тобольска vk.comЗвезда сериалов Павел Прилучный отправится «В Сибирь по своей воле». Фото Комитета по культуре и туризму Тобольска vk.com
Изменить размер текста:

Известный российский актер, звезда сериалов «Мажор» и «Закрытая школа» Павел Прилучный отправится в путешествие по местам съемок фильма «Тобол». Путевку «В Сибирь по своей воле» он получил в качестве специального приза на премьерном показе киноленты в Москве.

На премьеру Павел пришел, чтобы поддержать свою жену Агату Муцениеце, которая сыграла в «Тоболе» одну из главных ролей - Бригитту Цимс, пояснили в комитете по культуре и туризму Тобольска. Для актрисы это был первый опыт игры в исторической картине.

Фото Комитета по культуре и туризму Тобольска vk.com

Фото Комитета по культуре и туризму Тобольска vk.com

У всех желающих есть возможность побывать на местах съемок фильма, погрузиться в атмосферу исторических событий начала XVIII века, побывать на экскурсии по Тобольску – древней столицы Сибири, считавшейся третьей в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Посетить дом самой загадочной личности начала XX века, близкого друга семьи Николая II Григория Распутина, а также музей семьи императора Николая II в Тобольске, «Тюремный замок », в одном из корпусов которого представлен совместный проект музея-заповедника и кинокомпании «SOLIVS», посвященный художественному фильму «Тобол».

Участников тура также ждет обзорная экскурсия «Тюмень – Врата Сибири», дегустация традиционных сибирских блюд и посещение природных горячих источников с температурой воды 38°С.

Фото Комитета по культуре и туризму Тобольска vk.com

Фото Комитета по культуре и туризму Тобольска vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Главкатке Тюмени в хоккей сыграют представители команды Китая, Европы и Африки
Тюменской фабрике «Квартет» запретили повышать цены на товар при оплате безналом
Светлана Ярославова: «Ощущения от послания Президента - надежда и доверие»
В Тюмени строят два детских садика
В Тюмени пройдет второй детский фестиваль таланта, индивидуальности и эстетики
Тюменец, не имея прав, сел за руль и покалечил своего пассажира и школьницу-пешехода
В Тюмени внедорожник Nissan "запрыгнул" на KIA
Экс-начальника областной больницы УФСИН посадили за взятки
Где припарковаться: на автогонки «Спецоперация «ЛЕД» в Тюмени ожидается до 15 тысяч зрителей
Тюменского травматолога ждет суд за липовые справки призывникам
Погода 22 февраля в Тюмени: тепло, но ветрено
В Тюменской области в 2019 году появится ещё несколько новых детских садов
Тюменская область и Республика Беларусь наращивают торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество
Внешнеторговый оборот между Беларусью и Тюменской областью в 2018 году составил 171,8 млн долларов
В Тюменской области стартует новый социальный проект в области культуры
В правительстве Тюменской области поддержали два масштабных инвестиционных проекта
В школах Тюменской области прошли уроки в честь Международного дня родного языка
Завтра в Тюмени погаснут несколько светофоров в заречной части города
Тюменцам напомнили о важности сохранения языков разных народов мира
Тюменские следователи раскрыли убийство человека, считавшегося пропавшим без вести
Этой весной в Тюмени начнется строительство еще одной поликлиники
Тюменское предприятие по выпуску деревянных поддонов расширяет производство
Банк УРАЛСИБ запустил чат поддержки клиентов в Интернет-банке для бизнеса
Житель Тюменской области обокрал спящую экс-супругу
Сбербанк информирует тюменцев о режиме работы в праздничные дни
Андрей Артюхов: в Тюменской области откроется новый научно-образовательный центр
Сибирский фильм «Тобол» вышел в широкий прокат