Светлана Ярославова: «Ощущения от послания Президента - надежда и доверие»

СЕГОДНЯ 09:55 2019-02-22T09:55:44+03:00

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Член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты Тюменской области, председатель Общественного совета города Тюмени Светлана Ярославова прокомментировала «Комсомольской правде – Тюмень» Послание Президента РФ Федеральному Собранию. По словам Светланы Борисовны, её, как председателя общественного движения «Демография поколений», обрадовала тема демографии, с которой начал Владимир Путин.

- Президент сделал акцент на этой теме и высказал массу предложений по поддержке семьи, материнства и детства, - отмечает Светлана Борисовна. - Я считаю, что в этом отношении президент сделал прорыв, о котором он говорил ещё и в Майских указах: престиж многодетных семей повысится. Ведь раньше их толком и не замечали, и даже в обществе были такие реплики, как «нарожали». Сейчас это мнение кардинально изменится, и многодетные матери будут с гордостью носить свой статус.

БИЗНЕС ПОД ЗАЩИТОЙ

Второй момент, о котором упомянула Светлана Ярославова – снижение фискальной нагрузки на бизнес, что является совершенно новым, долгожданным прорывным предложением. Предприниматели знают: у нас накопились десятки тысяч нормативно-правовых актов, которые препятствуют развитию бизнеса и развитию движения вперёд вообще.

- Огромное количество отчётов, всевозможных справок, внеплановых проверок тормозят развитие всех структур, - отмечает директор автономной некоммерческой организации «Центр изучения гражданских инициатив». – Даже учителя жалуются: раньше они детей учили, а теперь пишут отчёты. То же самое касается и системы здравоохранения. Даже НКО – третий сектор экономики – находится под гнётом так же, как и коммерческие структуры. Если нормативные акты, мешающие развитию бизнеса ещё со времён СССР, будут сняты, то дышать станет легче.

Упомянул Президент о теме экологии и «мусорной» реформе, о которой никогда в истории страны не говорили. По мнению Светланы Ярославовой, символично, что мусор будет убран не только в прямом смысле, но и в переносном, включая «мусор» в поведении, коррупции и многом другом.

«СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ»

Занимательна тема «Социального контракта», о которой говорил Путин. Речь идёт о том, что с человеком заключают социальный контракт и предоставляют ему средства для организации своего микробизнеса. Фактически это – организация самозанятости.

- Это было и раньше, но сначала нужно было доказать, на что ты способен, и только потом давали 66 тысяч рублей, - рассказывает заместитель председателя Общественной палаты Тюменской области – Сейчас суммы будут выше – от полумиллиона до миллиона рублей. Люди, способные заработать (в частности, предпенсионники, которые испытывают дискриминацию на рынке труда), будут шить на дому, создавать маленькие предприятия, пекарни, народные промыслы и так далее. Эта самозанятость будет введена в структуру и, естественно, они будут платить налоги.

Проще говоря, у человека будут спрашивать: «Что вы можете?» Он: «Печь хлеб или производить свечи». Ему говорят: «Хорошо, даём тебе год. Пиши бизнес-план, покупай оборудование, производи».

Социальный контракт другого рода – договор с «земскими докторами» и учителями, которые едут работать в сельскую зону. По словам Светланы Ярославовой, людям будут давать значительную сумму, чтобы выровнять уровень жизни между городом и сельским поселением.

ПЕРЕСЧЁТ ПЕНСИЙ

Заместитель председателя Общественной палаты Тюменской области отмечает, что будут пересчитаны и пенсии. Дело в том, что в январе 2019 года граждане получили точно такую же пенсию, как и раньше, хотя ожидали каких-то добавок до прожиточного минимума. И таких пенсионеров много.

- Президент дал конкретные указания: пересчитать и выплатить. Однако как быстро они успеют это сделать – сказать сложно, - говорит Светлана Ярославова. - Ещё вопрос возник: не перекинут ли ответственность на регионы, потому что далеко не все могут справиться с этой проблемой. Хотя суммы и небольшие – 1000-2000 рублей, но количество пенсионеров немалое, и сумма набегает приличная.

Отметим и про Ипотечные каникулы, о которых также рассказал Президент. Проще говоря, это заморозка и отсрочка платы по ипотеке. Если человек потерял работу – платить, естественно, нечем. Все резервы и сбережения семьи уходят на оплату процентов и, как следствие, возможен распад семьи.

- Ипотечные каникулы, когда человеку не будут насчитывать проценты и штрафы при потере работы, создаст спокойный период. Человек может снова встать на ноги и продолжить платить по ипотеке.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Светлана Ярославова отметила, что большое впечатление на неё произвели слова Владимира Путина о том, что Россия защищена, и что наши ракеты и стратегические вооружения не имеют аналогов в мире. В случае чего – мы способны дать ассиметричный ответ.

- У нас не будет ни многодетных семей, ни здравоохранения, ни образования, ни «Земского доктора», если не будет мира. Поэтому главные ощущения от послания Президента: «Надежда и доверие», - подчеркнула зампред Общественной палаты Тюменской области

ИСТОЧНИК KP.RU