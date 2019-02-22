2019-02-22T09:48:38+03:00
Общество

В Тюмени строят два детских садика

Они смогут принять детей уже в 2019 году
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени строят два детских садика. Фото ГУС Тюменской областиВ Тюмени строят два детских садика. Фото ГУС Тюменской области
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Еще два детских садика будет сдано в Тюмени в 2019 году. Они появятся в микрорайоне «Ямальский-2» на смежном участке рядом с открывшейся в прошлом году гимназией и в жилом районе «Тура» в районе улицы Мебельщиков.

Планируется также возобновить строительство детского сада в жилом районе «Суходолье».

Напомним, в минувшем году были введены в эксплуатацию два детских сада: в жилом районе «Новопатрушево» (детский сад № 158 корп. 3 «Три богатыря») и в мкр «Тюменский-2».

Как сообщили в Главном управлении строительства региона, в микрорайонах города каждый год за счет областного бюджета и средств инвесторов возводятся новые школы и детские сады. В целом по области с 2012 по 2017 годы построено и введено в эксплуатацию 18 детских садов.

Активное строительство социальных объектов ведется не только в областной столице. В этом году началось строительство детского сада в селе Исетское, продолжается возведение детского сада в Тобольске в рамках программы правительства Тюменской области и городской администрации по развитию инфраструктуры при поддержке СИБУРа «Тобольск-2020».

Параллельно идут работы по проектированию еще трех детских садов, из них два в Тюмени в мкр «Войновка», «Ямальский-1» и один детский сад в с. Евсино Голышмановского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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