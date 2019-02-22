В Тюмени пройдет второй детский фестиваль таланта, индивидуальности и эстетики

СЕГОДНЯ 09:05 2019-02-22T09:11:20+03:00

Участниками «Fashion модель. Тюмень 2019» станут девочки в возрасте от 4 до 15 лет

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В Тюмени пройдет второй региональный детский фестиваль таланта, индивидуальности и эстетики «Fashion модель. Тюмень 2019». Фестиваль проводится для девочек в возрасте от 4 до 15 лет.

Основная цель мероприятия - популяризация детского творчества, поиск и развитие детских талантов, налаживание дружеских отношений между детьми из разных городов Российской Федерации, воспитание эстетической красоты юного поколения.

В рамках фестиваля участниц ждут различные мастер-классы по дефиле, актерскому мастерству, а также фотосессия от МФК «Магеллан». Финальным мероприятием станет гала-шоу и fashion дефиле в стиле пижамной вечеринке – кигуруми.

Победительницы фестиваля будут определены в 3 возрастных категориях: 4-7 лет, 8-11 лет, 12– 15 лет. В качестве главного приза они будут приглашены для участия в ПОКАЗЕ «Asutina Julia for kids» - 23 марта в рамках весенней Недели моды в Москве (MOSCOW FASHION WEEK).

Анкеты от участниц принимаются до 28 февраля. К заявке нужно приложить 3 фото (1 портретная фотография и 2 постановочные) и анкету участника. В период с 28 февраля по 3 марта начнется подготовка девочек к дефиле. Финал пройдет 3 марта в МФК «Магеллан».

КУДА ЗВОНИТЬ

Организаторами фестиваля выступают МФК «Магеллан» и дирекция фестиваля «Маленькая мисс Тюмень». Участие в фестивале платное. Подробности по телефонам: 99-75-21, 8-905-826-8206.

ИСТОЧНИК KP.RU