Тюменец, не имея прав, сел за руль и покалечил своего пассажира и школьницу-пешехода

СЕГОДНЯ 08:56 2019-02-22T08:56:02+03:00

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Молодого водителя из Тюменского района ждет суд за ДТП, в котором серьезно пострадали его пассажир и школьница

В ноябре 2018 года 22-летний житель села Кулаково сел за руль автомобиля ВАЗ 21013,0 не имея водительских прав, и поехал в Тюмень. На улице Авторемонтной молодой человек не справился с управлением и выехал машина вылетела на обочину, сбив дорожный знак «Пешеходный переход». Знак упал на стоявшую рядом 16-летнюю школьницу c двухмесячной племянницей в коляске. После этого автомобиль наскочил на бордюрное ограждение и въехал в дерево.

В результате происшествия 31-летний пассажир ВАЗа сломал правое плечо, а у школьницы сломана левая височная кость, произошло кровоизлияние над твердой мозговой оболочкой и кровоподтек на веках левого глаза. Находившая в коляске малышка по счастливой случайности не пострадала.

В ходе расследования уголовного дела горе-водитель признал свою вину. Прокуратура Тюмени утвердила обвинение на основании ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и направила материалы в суд.

Мужчине грозит несколько видов наказаний, самое суровое из которых - лишение свободы до 2 лет с лишением права садиться за руль до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU