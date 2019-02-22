СЕГОДНЯ 07:40 2019-02-22T08:43:46+03:00

Одна на другой: в Тюмени внедорожник Nissan "запрыгнул" на KIA. Фото Denis Sychev vk.com

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Необычная авария произошла на главной улице Тюмени накануне днем. Внедорожник Nissan столкнулся с KIA, после его подбросило вверх и он оказался задней частью на капоте легковушки, а передней смял дорожное ограждение.

Авария произошла около 15 часов у дома № 264 на улице Республики, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Спасатели к месту происшествия прибыли первыми. В столкновении один человек получил незначительную травму и помощь медиков ему не понадобилась.

В областной Госавтоинспекции отметили, что на данное ДТП сотрудники ГИБДД не выезжали, так как в аварии пострадавших не было.

Фото Denis Sychev vk.com

В социальных сетях очевидцы выложили видео и фотографии ДТП. Очевидцы рассказали, что водитель автомобиля Nissan начал разворот, не пропустив встречную машину. В итоге обе иномарки серьезно пострадали. Горожане, комментируя ДТП, отметили, что авария произошла напротив Автограда, поэтому водители могут тут же поставить свои авто на ремонт или приобрести новое: "Далеко ходить не надо".

ИСТОЧНИК KP.RU