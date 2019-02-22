Экс-начальника областной больницы УФСИН посадили за взятки

СЕГОДНЯ 07:03 2019-02-22T07:19:52+03:00

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В Тюмени бывший начальник областной больницы УФСИН осужден на 2,5 года лишения свободы. Его признали виновным в получении взятки (ч.2 ст.290 УК РФ).

Доктор за 100 тысяч рублей организовал длительное пребывание в больнице осужденного к 9 годам бизнесмена из Ноябрьска. Он пробыл в лечебном учреждении с мая 2016 года до декабря 2017 года. Пациенту также разрешили встречи с освободившимся в апреле жителем поселка Винзили Тюменского района, который вместе с предпринимателем отбывал наказание. Мужчина пообещал предпринимателю за взятку помощь в освобождении по болезни.

Во время встреч тюменец выманивал у бизнесмена деньги на якобы взятки со стороны должностных лиц. В общей сложности на счет тюменца поступило более 5,6 млн. рублей, которые тот похитил. В августе 2018 года мошенник был осужден к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Экс-начальника больницы взяли под стражу в зале суда. Кроме лишения свободы, ему запрещено 2 года занимать должности рядового и начальствующего состава в органах ФСИН, сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU