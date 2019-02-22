2019-02-22T06:48:31+03:00
Авто

Где припарковаться: на автогонки «Спецоперация «ЛЕД» в Тюмени ожидается до 15 тысяч зрителей

Спортивное шоу состоится на набережной 23 февраля
Маргарита КАЛИНКИНА
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На автогонки «Спецоперация «ЛЕД» в Тюмени ожидается до 15 тысяч зрителейНа автогонки «Спецоперация «ЛЕД» в Тюмени ожидается до 15 тысяч зрителей
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До 15 тысяч зрителей ожидается на автогонках «Спецоперация «ЛЕД», которые состоятся 23 февраля на набережной Тюмени. Многие из них приедут на спортивное шоу на личных автомобилей, поэтому вокруг набережной будут дежурить наряды ДПС. ГИБДД заранее предлагает автомобилистам продумать схему движения и парковки на соревнования. Личные автомобили можно будет оставить на стоянках по адресам: ул. Ленина, 3, ул. Республики, 1, ул. Перекопская, 19, ул. Луначарского, 18, ул. Ямская, 2, а также на обширной парковке Масловского взвоза.

ГИБДД будет обеспечивать дорожную безопасность и регулировать парковку транспорта. И все же предлагает горожанам добираться на шоу общественным транспортом.

Так, часть парковки на верхнем ярусе в районе Никольского моста будет занята организаторами, участниками мероприятий и задействована для подъезда автобусов с детьми. На второй половине парковки будет организована интерактивная зона для зрителей, где пройдут мастер-классы по безопасности в автобусах, будет работать морская фото зона детского центра «Алый парус», пункт обогрева МЧС, где зрители смогут согреться, также будет работать полевая кухня с горячим чаем.

Госавтоинспекция призывает всех соблюдать Правила дорожного движения и выполнять указания инспекторов, осуществляющих регулировочные действия в районе проведения мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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