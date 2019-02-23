2019-02-23T10:59:00+03:00
Общество

Технику, которая будет использована в «армейских» конкурсах в Тюмени, модернизируют

Обновление проходит в инженерных войсках Вооружённых сил РФ
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Технику, которая будет использована в «армейских» конкурсах в Тюмени, модернизируютТехнику, которая будет использована в «армейских» конкурсах в Тюмени, модернизируютФото: pixabay.com
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В инженерных войсках Вооружённых сил РФ проходит модернизация техники, задействованной в Армейских международных играх-2019. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на группу информационного обеспечения сухопутных войск, модернизируется техника, которая применяется в конкурсах «Безопасный маршрут», экипажи инженерных машин «Инженерная формула», которые в августе пройдут в Тюменской области и понтонно-переправочные подразделения «Открытая вода».

На инженерные машины разграждения ИМР-2, путепрокладчики БАТ-2, плавающие транспортеры ПТС-2 устанавливают более мощные двигатели, гидрооборудование и элементы трансмиссии. После модернизации мощность двигателей возрастёт на 60 «лошадей», увеличится транспортная скорость и техническая производительность машин.

Кроме того, модернизируется понтонно-мостовой парк ПМП-М. будет нанесено антискользящее покрытие и усилена противотраковая защита палубы, в результате чего повысится грузоподъемность моста и его устойчивость к высоким скоростям течения.

Напомним, конкурсы «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула» пройдут в августе 2019 на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. Конкурс «Открытая вода» пройдет в Муроме Владимирской области на реке Ока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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