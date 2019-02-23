Зарубежные страны заинтересованы в покупке ранозаживляющего средства от тюменских разработчиков

СЕГОДНЯ 09:14 2019-02-23T09:14:22+03:00

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Ранозаживляющее средство «Цельгель» (Cellgel), разработанное тюменскими учёными, получило сертификат соответствия федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Как сообщили в департаменте по общественным связям и массовым коммуникациям Тюменской области, средство не раз признавалось Лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области» и Дипломантом конкурса «100 лучших товаров России».

По словам кандидата медицинских наук, директора по развитию медицинской корпорации GG Сергея Гольцова, наряду с получением декларации соответствия Евразийского экономического Союза этот документ можно считать основополагающим для продвижения нашего ранозаживляющего средства.

«Цельгель» активно применяется при заживлении ожогов, ран, порезов, лазерных шлифовок и других клиниках эстетической медицины по всей стране. Как отметил Сергей Гольцов, сегодня перед разработчиками стоит главная задача – расширить географию поставок.

- Выход за пределы региона - это стратегическая цель в развитии продукта и получение сертификата соответствия федерального агентства важнейший шаг в этом направлении. Уже сейчас к ранозаживляющему средству есть интерес, в том числе и за пределами Российской Федерации, - отметил Сергей Гольцов.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» о тюменском программно-аналитический комплексе управления медицинским учреждением Matrix GO, который пользуется все большей популярностью далеко за пределами региона. Сегодня IT-проект используется более чем в тридцати российских городах.

ИСТОЧНИК KP.RU