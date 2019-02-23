2019-02-23T06:52:46+03:00
Общество

В Тюмени завершен прием заявок на конкурс «Лучший работодатель»

Заявки подали более 50 работодателей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени завершен прием заявок на конкурс «Лучший работодатель»В Тюмени завершен прием заявок на конкурс «Лучший работодатель»Фото: Татьяна Коркина
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В Тюмени завершился прием заявок на участие в конкурсе «Лучший работодатель в области содействия занятости» по итогам 2018 года, проводимым Департаментом труда и занятости населения Тюменской области, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

По словам начальника отдела по работе с работодателями Центра занятости Тюмени и Тюменского района Жанны Кочетовой, принять участие в конкурсе могут предприятия любых форм собственности. Причем многие компании участвуют не первый год.

Организаторы надеются, что с каждым годом количество заявок будет только увеличиваться. Победители конкурса будут названы не позднее 15 марта. Более подробную информацию можно получить по тел. 27-33-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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