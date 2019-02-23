Погода в Тюмени 23 февраля: «Никак весна у нас?»

СЕГОДНЯ 00:07 2019-02-23T00:07:53+03:00

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В Тюмени сегодня, 23 февраля, ожидается облачность, небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -8…-10 C, днём -1…-3 C. Влажность воздуха 83%, давление 756 мм рт. ст. Ветер южный с переходом на юго-западный 2,7-4,7 м/с. Восход солнца: в 7.47, закат – в 17.55, световой день составляет 10 часов 8 минут.

По народному календарю 23 февраля – День святого Прохора Весновея (Печерского). Весновеем его назвали потому, что в этот день начинался поворот на весну. На Руси даже говорили: «До Прохора старуха охала: «Ох, студено!». Пришёл Прохор да Влас: «Никак весна у нас?»). Тем не менее, зима ещё не собиралась уходить и люди говорили: «Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь!».

А ещё сегодня День защитника Отечества. Мужики, с праздником!

ИСТОЧНИК KP.RU