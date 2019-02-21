2019-02-21T21:45:40+03:00
Общество

В Тюменской области в 2019 году появится ещё несколько новых детских садов

В регионе они появляются как грибы после дождя
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области в 2019 году появится ещё несколько новых детских садовВ Тюменской области в 2019 году появится ещё несколько новых детских садовФото: Татьяна Коркина
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Правительство Тюменской области ведёт активную работу по строительству социально значимых объектов, в том числе детских садов и школ. Как сообщили в ГУС Тюменской области, они возводятся за счёт областного бюджета и инвесторов в тюменских микрорайонах. Так, с 2012 по 2017 год в регионе было построено и введено в эксплуатацию 18 детских садов.

В 2017 году в Тюмени в эксплуатацию были введены два детских сада: в жилом районе «Новопатрушево» (детский сад № 158 корп. 3 «Три богатыря») и в мкр «Тюменский-2». В 2019-м году планируется ввести в эксплуатацию ещё два – в микрорайоне «Ямальский-2» (на смежном участке рядом с открывшейся в прошлом году гимназией) и в жилом районе «Тура» в районе улицы Мебельщиков. Кроме того, в этом году планируется возобновить строительство детского сада в жилом районе «Суходолье».

Началось строительство детского сада и в селе Исетское, продолжается возведение детского сада в Тобольске в рамках программы правительства Тюменской области и городской администрации по развитию инфраструктуры при поддержке СИБУРа «Тобольск-2020». Проекты ещё трёх детских садов находятся в разработке: из них два детсада в Тюмени (микрорайоны «Войновка» и «Ямальский-1») и один в селе Евсино Голышмановского района.

Помогают возводить социальные объекты и застройщики. Например, с 2012 года ОАО «Тюменская домостроительная компания» за счет собственных средств построило четыре детских сада. Т.о. строители внесли свою лепту в решение проблемы увеличения мест в тюменских дошкольных учреждениях, чтобы новые микрорайоны были привлекательными для жизни именно молодых семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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