2019-02-22T04:39:33+03:00
Общество

Погода 22 февраля в Тюмени: тепло, но ветрено

Температура воздуха составит -8 -5 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 22 февраля в Тюмени: тепло, но ветреноПогода 22 февраля в Тюмени: тепло, но ветреноФото: Ольга Крыльцова
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Пятница, 22 февраля, в Тюменской области будет немного облачной, теплой и ветреной. Осадков не ожидается. Днем средняя температура воздуха по региону составит -3 -9 градусов при ветре от 3 до 11 м/с.

В Тюмени день будет почти солнечным, столбики термометров покажут -8 -5 градусов, ветер 5-9 м/с. В Тобольске утром солнечно, после обеда облачно, -13 -9 и ветер 3-9 м/с. В Ялуторовске и Заводоуковске день обещает быть ясным, температура воздуха будет в пределах -12 -9 градусов, а ветер 6-11 м/с. В Ишиме теплее всего, здесь градусники покажут всего -7 -3, но тоже очень ветрено - 6-11 м/с.

22 февраля отмечается Международный день поддержки жертв преступлений. В разных странах проводятся образовательные мероприятия, общественные акции, «горячие линии», конференции, сбор средств в поддержку жертв преступлений. Также распространена практика принятия законов в пользу потерпевших именно в этот день.

В народном календаре 22 февраля названо Панкратием. На Руси на Панкратия всегда принимались за плетение лаптей. Также в этот день полагалось проверять все хозяйство, смотреть, все ли в порядке, не нуждается ли имущество в починке.

Наблюдали наши предки и за погодой. Считалось, что чем холодней неделя, которая начинается с этого дня, тем теплей будет в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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