Тюменская область и Республика Беларусь наращивают торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество

СЕГОДНЯ 21:17 2019-02-21T21:17:37+03:00

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Во время рабочего визита в Тюмень делегация Республики Беларусь побывала на некоторых крупных предприятиях региона. В их числе – «Тюменьстальмост», Антипинский нефтеперерабатывающий завод, металлургический завод «Электросталь Тюмени», компания «ТехноЦентр». Также белорусы посетили радиологический центр тюменского «Медицинского города», Государственный аграрный университет Северного Зауралья, а в Тюменском технопарке состоялось заседание круглого стола «Перспективы сотрудничества Тюменской области и Республики Беларусь».

По итогам встречи белорусская делегация и руководство Правительства Тюменской области подписали протокол заседания рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Тюменской областью и Республикой Беларусь. Свои подписи в документе поставили министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич и заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов. Также были подписаны два соглашения об установлении и развитии побратимских связей между тюменскими и белорусскими муниципалитетами. Побратимами стали Викуловский район и Буда-Кошелевский район Гомельской области, а также Ярковский район и Добрушский район Гомельской области Республики Беларусь.

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин пригласил представителей правительства и промышленных предприятий Республики Беларусь принять участие в Тюменском нефтегазовом форуме, который пройдет в Тюмени в сентябре 2019 года.

Напомним, на протяжении последних лет внешнеторговый оборот между Беларусью и Тюменской областью демонстрирует положительную динамику. В 2018 году этот показатель составил 171,8 млн долларов США, увеличившись почти на 20 млн долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU