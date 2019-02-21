СЕГОДНЯ 19:46 2019-02-21T19:46:17+03:00

Внешнеторговый оборот между Беларусью и Тюменской областью в 2018 году составил 171,8 млн долларов Фото: pixabay.com

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На встрече делегации Республики Беларусь и правительством Тюменской области заместитель губернатора региона Вячеслав Вахрин заявил о традиционных взаимовыгодных партнёрских взаимоотношениях между Тюменской областью и Республикой Беларусь. По его словам, благодаря действующей в регионе эффективной системе государственной поддержки бизнеса Тюменская область сохраняет высокую привлекательность для российских и иностранных инвесторов, занимая первое место в Национальном рейтинге инвестклимата.

Сегодня в инвестиционном портфеле региона порядка 700 проектов с общим объемом капитализации свыше 1 трлн 700 млрд рублей, что является лучшим показателем в России.

- Мы очень рады каждому новому инвестору, в том числе зарубежному, и предлагаем ему налоговые льготы, финансовую поддержку, административное и организационное сопровождение на всех стадиях реализации инвестпроектов, - подчеркнул Вячеслав Вахрин.

На протяжении последних лет внешнеторговый оборот между Беларусью и Тюменской областью демонстрирует положительную динамику. В 2018 году этот показатель составил 171,8 млн долларов США, увеличившись почти на 20 млн долларов. Отметим, что вырос и экспорт, и импорт.

По словам главы представительной белорусской делегации, министра энергетики Виктора Каранкевича, для Республики Беларусь сотрудничество с Тюменской областью имеет особое значение, учитывая многочисленные экономические и человеческие связи.

- В числе 80 регионов России, с которыми у Республики Беларусь налажено торгово-экономическое сотрудничество, большая Тюменская область занимает лидирующее место по объему товарооборота, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU