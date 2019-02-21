СЕГОДНЯ 19:29 2019-02-21T19:29:18+03:00

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В Тюменской области стартует новый социальный проект в области культуры «Искусство объединяет сердца». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, проект реализует студия современного вокала «Максимум» на средства гранта президента Российской Федерации. Главная цель – раскрыть творческий потенциал детей, подростков и молодёжи в возрасте от 5 до 17 лет из Тюменского и Тобольского муниципального районов, и их интеграции в творческий процесс.

Коллективы, педагоги и солисты студии «Максимум» помогут раскрыть талант одарённых детей. Для педагогов Тюменского и Тобольского районов состоятся мастер-классы, направленные на повышение их профессионального уровня и обмен опытом с ведущими педагогами областного центра.

Проект пройдет в несколько этапов:

24 февраля — кастинг для детей Тюменского района в посёлке Боровский

25 февраля — мастер-класс для педагогов Тюменского района в посёлке Боровский

1 апреля — концерт студии «Максимум» в посёлке Боровский

13 апреля — кастинг для детей Тобольского района в Тобольске

14 апреля — мастер-класс для педагогов Тобольского района в Тобольске

12 мая — концерт студии «Максимум» в Тобольске

15 мая — совместный концерт – финал проекта в посёлке Боровский

1 июня — совместный концерт – финал проекта в Тобольске.

Благодаря проекту будет расширена роль местных организаций культуры в качестве центров развития муниципальных сообществ и повышен общий культурный уровень жителей муниципальных районов. По мнению организаторов, духовно обогатившиеся участники перенесут свой новый опыт и ощущения в дальнейшую личную и общественную коммуникацию, что повысит культурный уровень как человека, так и общества в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU