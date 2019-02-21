В правительстве Тюменской области поддержали два масштабных инвестиционных проекта

СЕГОДНЯ 19:21 2019-02-21T19:21:10+03:00

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Два инвестиционных проекта рассмотрели члены президиума правительства Тюменской области на заседании 21 февраля, которое провёл губернатор Александр Моор. Они приняли решение о их соответствии показателям масштабных инвестпроектов, что даёт дополнительные возможности для их успешной реализации, в частности предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов.

По словам директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонида Остроумова, оба проекта направлены на расширение бизнеса уже действующих компаний. Один их них специализируется на производстве сухих строительных смесей. Чтобы увеличить объёмы их выпуска, планируется построить цех общей площадью 1200 кв. метров, установить в нём имеющееся оборудование и дополнительно приобрести новые производственные линии и технологические установки. Благодаря реализации проекта, будет создано 32 рабочих места и увеличена номенклатура выпускаемой продукции.

Вторая инвестиционная программа предполагает строительство высокотехнологичного завода в Тюмени по производству и восстановлению бурового инструмента нефтепромыслового оборудования. Первый этап предприятием уже реализован, запуск второго этапа нужен для того, чтобы расширить объёмы производства и ассортимента. Благодаря реализации проекта будет также создано более 30 новых рабочих мест.

По окончании рассмотрения инвестпроектов члены президиума правительства Тюменской области приняли соответствующее решение о признании их масштабными для дальнейшей реализации. Также Александр Моор на заседании президиума более 50 постановлений и распоряжений.

ИСТОЧНИК KP.RU