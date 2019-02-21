В школах Тюменской области прошли уроки в честь Международного дня родного языка

СЕГОДНЯ 16:21 2019-02-21T16:21:55+03:00

Изменить размер текста: A A

21 февраля в календаре значится как Международный день родного языка. Праздник был учрежден для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

- Родной язык мы слышим с младенчества от самых близких и родных – в потешках, колыбельных, сказках. По данным ЮНЕСКО в мире около 6 тысяч языков, и, к сожалению, примерно половина из них находится под угрозой потери носителей. Между тем язык – лучший инструмент для сохранения наследия народности, ее культуры, традиций и накопленного опыта. Уроки и классные часы на эту тему пройдут сегодня во многих школах, взрослые с детьми еще раз обратят внимание на важность лингвистического разнообразия и ценность каждого языка и диалекта, – отметила Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья».

Дата для праздника выбрана в знак памяти о событиях, произошедших в Дакке (ныне – столица Бангладеш). 21 февраля 1952 года от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который не считался государственным в стране. Язык – самый сильный инструмент сохранения и развития материального и духовного наследия.

- Чем больше языков знает человек, тем ближе он к понимаю того, как устроен наш мир. Язык, на котором человек думает, во многом формирует его как личность. Я убеждена, что язык своих мыслей нужно любить. От любви к родному языку идет и его глубокое изучение и понимание. Пренебрежение к правилам и истории языка – пренебрежение к себе и людям вокруг, – считает Мария Кондратович, автор курса голоса и речи, диктор, радиоведущая.

Ежегодно в рамках празднования в разных странах проходят мероприятия, посвященные защите языков (особенно находящихся на грани исчезновения), лингвистического разнообразия и многоязычия. Так, в разные годы темами были: взаимосвязи между родным языком и многоязычием, особенно в образовании; система Брайля и язык жестов; повышение осведомленности общественности в вопросах языковых и культурных традиций, основывающихся на взаимопонимании, терпимости и диалоге; охрана нематериального наследия человечества и сохранение культурного разнообразия; роль языка, на котором ведется преподавание в школах, и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU